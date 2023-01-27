В Оше открыли капсулу с обращением молодежи 1972 года

Сегодня, 26 января состоялось открытие капсулы времени, в которую молодежь 1972 года заложила обращение для молодежи наших дней. В церемонии открытия капсулы времени приняли участие заведующий отделом социального развития мэрии города Ош Нурлан Закиров, сотрудники Комитета по делам молодежи мэрии города Ош, современники, которые участвовали при закладке капсулы в 1972 году, молодежь, активисты города.

В рамках мероприятия свидетель закладки капсулы времени в 1972 году – жительница города Ош Ольга Корчагина зачитала для всех присутствующих обращение молодежи 1972 года, а также председатель комитета по делам молодежи Жаныш Жусупбеков зачитал новое письмо в будущее – обращение для молодежи 2073 года, которое также планируется открыть через 50 лет.

"Постоянно берегите, как зеницу ока, морально-политическое единство нашего общества, крепите дружбу народов нашей многонациональной страны. Будьте всегда готовы отдать все свои силы, а если потребуется и жизнь, за дело защиты своей Отчизны, за счастье своего народа. Постоянно повышайте свой культурный уровень, расширяйте кругозор, обогащайте ум все новым богатством знаний из сокровищницы отечественной и общечеловеческой культуры", - один из основных посылов письма из прошлого.