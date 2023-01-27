Турция поставит Украине плавучие электростанции, об этом пишет Anadolu.

"Турецкая компания Karpowership подписала меморандум о намерениях с украинской национальной компанией АО "Энергетическая компания Украины" (ЭКУ) на поставку в эту страну плавучих электростанций мощностью в 500 МВт", - сказано в сообщении агентства.

Уточняется, что такие электростанции могут обеспечить потребности в электроэнергии одного миллиона домохозяйства. Также известно, что Karpowership и ЭКУ обсудят с властями Румынии и Молдавии возможность размещения станций в их портах и подачи электроэнергии в украинские сети.

Ранее на Украине оценили масштаб ущерба энергетической инфраструктуры. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль уточнил, что более половины всех энергообъектов повреждены.

Источник: lenta.ru