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Шавкат Мирзиёев прибыл в Кыргызстан с государственным визитом

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- Бакыт Басарбек
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Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев сегодня, 26 января, прибыл с государственным визитом в Кыргызскую Республику. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"В международном аэропорту "Манас" лидера Узбекистана встретил Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров.

На флагштоках вывешены флаги двух стран, расстелена ковровая дорожка, выстроен почетный караул.

Главы государств и их супруги посмотрели концертную программу с участием кыргызских артистов.

В рамках государственного визита лидеры стран завтра, 27 января, в узком и расширенном форматах обсудят широкий круг вопросов, представляющих взаимных интерес, перспективы дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества.

Будет подписан ряд двусторонних документов".


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URL: https://www.vb.kg/426646
Теги:
Шавкат Мирзиёев, Узбекистан, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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