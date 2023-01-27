Горячая линия "118": итоги работы после перезапуска в 2022 году

На сегодняшний день "Горячая линия 118" полноценно осуществляет свою работу в расширенном формате во всех областях Кыргызстана, включая город Бишкек (4 децентрализованных call-центра) и г. Ош (2 децентрализованных call-центра), и 6 call-центров в Джалал-Абадской, Баткенской, Нарынской, Иссык-Кульской, Таласской, Чуйской областях. Всего задействовано 16 операторов. Об этом сообщает фонд "Сорос-Кыргызстан.

По ее данным, "Сорос" летом прошлого года при финансовой поддержке Корейского агентства по международному сотрудничеству (KOICA) и ПРООН передали службе "Горячая линия 118" новое оборудование на общую сумму 1.9 млн сомов для улучшения качества работы и географического расширения по всей республике. Благодаря этому служба, которая оказала помощь сотням тысяч кыргызстанцев во время пандемии COVID-19, начала работу по обеспечению первой медицинской консультации по всей стране, в значительной степени помогая системе первичной медицинской помощи в распределении наплыва пациентов в организации здравоохранения.

Основная масса обращений связана с вопросами оказания первичной медико-санитарной помощи по разным нозологиям, вакцинации, психологической поддержки населения вследствие заболевания COVID-19 и необходимости реабилитационных мероприятий.

Всего обращений в городе Бишкек с января по декабрь 2022 г. – 22 390.

Региональные обращения с января по декабрь 2022 г.:

• Таласская область - 221 обращение.

• Ошская область – 216 обращений.

• Баткенская – 288 обращений.

• Нарынская – 62 обращения.

• Джалал-Абадская - 862 обращения.

• Иссык-Кульская область – 79 обращений.

• Чуйская область – 17 обращений.

Итого – 1 745 обращений.

За весь период 2022 года было зарегистрировано 2 902 обратившихся, которые были перенаправлены на участковых семейных врачей, данные зарегистрированы в электронной платформе. Обратившимся оказана консультативная помощь.