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Бизнесмен из КНР доверился партнеру из КР, но чуть остался без ничего

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- Ольга Новгородцева
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В декабре 2018 года гражданин КНР М.М. зарегистрировал в органах юстиции Кыргызстана ОсОО, единственным участником которого, владеющим 100-процентной долей в уставном капитале, являлся он сам.

Далее М.М. озаботился поисками работника (возможного партнера) - гражданина Кыргызской Республики. И ему представили К.С., который, по рекомендациям, отлично знает законодательство КР, занимал руководящие должности в высших эшелонах власти, а также хорошо разбирается в процедуре и порядке проведения конкурсов на предоставление государственных услуг.

Гражданин Китая М.М. как раз собирался участвовать в конкурсе по второму этапу проекта "Безопасный город", надеялся на победу, и такой специалист был ему кстати.

М.М. полностью доверился кыргызстанскому партнеру и назначил его генеральным директором ОсОО с правом представления компании во всех государственных и негосударственных органах.

Согласно договоренности о распределении прибыли от реализации совместных проектов, 85 процентов получал М.М., а 15 – К.С. Против этого К.С. не возражал, но, пользуясь тем, что М.М. не знает ни кыргызского, ни русского языка и некоторых других тонкостей, составлял договоры с "поправками" в свою пользу. И по собственному усмотрению распоряжался деньгами, поступающими на счет компании.

В конце концов К.С. завладел 81 процентом доли в уставном капитале и 350 тысячами долларов.

После долгих разбирательств Первомайский районный суд Бишкека назначил К.С. наказание в виде пяти лет лишения свободы. Заменив тюрьму, как обычно, пробационным надзором.


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URL: https://www.vb.kg/426656
Теги:
Китай, мошенничество, суд, Кыргызстан, Безопасный город
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