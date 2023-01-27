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Ростовский бизнесмен предложил создать детский центр на Иссык-Куле

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- Светлана Лаптева
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Во время круглого стола кыргызских и российских предпринимателей со своими предложениями о взаимном сотрудничестве выступили ростовские предприниматели. Вице-президент Международной академии информатизации Александр Воронков предложил создать детско-юношеский центр с двумя опорными точками – один на озере Иссык-Куль, а другой на – Азовском море.

Взаимодействие в туристической отрасли также предложила руководитель ООО "Татьяна Трэвел Тур" Дощенко Татьяна. Она отметила, что открытые границы между странами позволяют сегодня создавать уникальные туристические предложения, особенно учитывая богатые природные ландшафты горного Кыргызстана, 94% площади которого составляют горы.

Здесь находится второе по величине высокогорное озеро Иссык-Куль, куда восстановить свои силы отправляли космонавтов СССР, напомнил участникам круглого стола вице-президент ТПП Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/426668
Теги:
Россия, сотрудничество, Кыргызстан
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