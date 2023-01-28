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Нотариус позволил подделать подпись умершего. Суд прекратил уголовное дело

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- Ольга Новгородцева
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Октябрьский суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего нотариуса С.Н., признал его виновным по всем пунктам предъявленного обвинения и прекратил производство по делу по нереабилитирующим основаниям – с связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Проведенное по делу расследование установило, что в марте 2014 года нотариус позволил своему клиенту сфальсифицировать подпись умершего пять лет назад человека и удостоверил доверенность, выданную якобы от имени этого умершего человека.

Согласно доверенности, скончавшийся Ч.К. уполномочил гражданина И.Н. продать принадлежащий ему земельный участок – за цену и на условиях по усмотрению И.Н. В последующем этот гражданин на основании нотариально заверенной доверенности оформил земельный участок в свою собственность, а потом продал ничего не подозревавшей женщине.

Закончилось все тем, что через несколько лет возникли споры и судебные разбирательства между этой женщиной и собственником смежного участка, в ходе которых и вскрылся подлог.

Нотариуса С.Н. обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 248 Уголовного кодекса КР ("Использование частным нотариусом, аудитором, экспертом или оценщиком своих полномочий вопреки задачам своей деятельности и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц, либо нанесения вреда другим лицам, если это причинило умышленно или по неосторожности значительный ущерб").

В суде обвиняемый полностью признал свою вину и поддержал ходатайство своего адвоката о прекращении производства по делу в связи с истечением срока давности. Тем более что нотариусом он больше не работает.


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URL: https://www.vb.kg/426674
Теги:
нотариус, подлог, суд, Бишкек, поддельные документы
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