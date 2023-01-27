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Итоги проведения бизнес-форума "Кыргызстан - Узбекистан"

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В работе кыргызско-узбекского бизнес-форума приняли участие свыше 300 представителей деловых и официальных кругов двух стран. Об этом сообщил 27 января 2023 года на пресс-конференции в Бишкеке заместитель министра экономики и коммерции КР Канат Абдрахманов, информируя об итогах бизнес-форума "Кыргызстан - Узбекистан".

По его словам, также проведены две панельные дискуссии "Перспективы экономического сотрудничества", "Бизнес-кооперация" и круглый стол "Региональная интеграция и экономическое развитие" с участием представителей регионов обеих стран (c кыргызской – Нарынская, Таласская, Чуйская, Баткентская, Ошская и Джалал-Абадская, с узбекской стороны – Андижанская, Наманганская, Ферганская и Джизакская области).

Далее, в рамках мероприятия подписан перечень из 84-х двусторонних документов на сумму $1,67 млрд. В их числе:

– 29 инвестиционных соглашений на $300,3 млн.;

– 52 экспортных контракта на $1 155,6 млн.

– 3 импортных контракта на $223,0 млн.

Кроме этого, Министерствами сельского хозяйства двух стран утверждена "Дорожная карта" по сотрудничеству в сфере агропромышленного комплекса с включением 7 инвестпроектов ($55,5 млн.) и 3 торговых контрактов ($373 млн.), в том числе по поставкам свежей и сушенной плодоовощной продукции в Кыргызстан, закупкам кыргызского картофеля, КРС и МРС.


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URL: https://www.vb.kg/426677
Теги:
Минэкономики, Узбекистан, Кыргызстан
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