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Инспекторы Минприроды в Бишкеке взяли пробы угля для исследований

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Государственными инспекторами бишкекского регионального управления Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики проведены рейдовые мероприятия по измерению и определению качества радиационного фона угля на складах в Ленинском и Первомайском районах города Бишкек и Аламудунском районе Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды КР.

"В ходе проверки инспекторами департамента мониторинга окружающей среды Минприроды были взяты пробы угля для соответствующих исследований. А специалист Бишкекского городского управления проверил радиационные показатели угля и обнаружил, что они значительно ниже соответствующей нормы".


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URL: https://www.vb.kg/426679
Теги:
Минприродресурсов, уголь, Бишкек
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