Инспекторы Минприроды в Бишкеке взяли пробы угля для исследований

Государственными инспекторами бишкекского регионального управления Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики проведены рейдовые мероприятия по измерению и определению качества радиационного фона угля на складах в Ленинском и Первомайском районах города Бишкек и Аламудунском районе Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды КР.

"В ходе проверки инспекторами департамента мониторинга окружающей среды Минприроды были взяты пробы угля для соответствующих исследований. А специалист Бишкекского городского управления проверил радиационные показатели угля и обнаружил, что они значительно ниже соответствующей нормы".