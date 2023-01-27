В Бишкеке состоялась церемония официальной встречи Жапарова и Мирзиёева

Сегодня, 27 января, в Бишкеке состоялась церемония официальной встречи президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова и президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева, прибывшего в страну с государственным визитом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"В Государственной резиденции "Ала-Арча" под мраморным шатром вывешены государственные флаги Кыргызстана и Узбекистана, выстроен Почетный караул, расстелены ковровые дорожки.

Лидеры стран поприветствовали друг друга, прозвучали государственные гимны Кыргызстана и Узбекистана. После рапорта командира роты Почетного караула, главы государств совершили обход строя.

Далее Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиёев представили членов своих официальных делегаций, после чего военнослужащие Почетного караула прошли торжественным маршем перед главами государств.

Затем по завершению совместного фотографирования лидеры стран перешли в зал для переговоров в узком формате".