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Какие документы подписаны между Узбекистаном и Кыргызстаном

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В рамках государственного визита Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Кыргызскую Республику сегодня, 27 января, подписан ряд двусторонних документов, направленных на наращивание кыргызско-узбекского совместного взаимодействия.

Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиёев подписали Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан.

Кроме того, подписаны следующие документы:

  1. Соглашение между Кабинетом Министров Кыргызской Республики и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
  2. Протокол между Государственной таможенной службой при Министерстве финансов КР и Таможенным комитетом при Министерстве экономики и финансов РУз о порядке взаимодействия в области обмена данными таможенной статистики взаимной торговли;
  3. Протокол между Государственной таможенной службой при Министерстве финансов КР и Таможенным комитетом при Министерстве экономики и финансов РУз о сотрудничестве в области предупреждения, выявления и пресечения совершения участниками внешнеэкономической деятельности подозрительных финансовых операций;
  4. Соглашение о сотрудничестве между Государственным агентством интеллектуальной собственности и инноваций при Кабинете Министров КР и Министерством высшего образования, науки и инноваций РУз;
  5. Соглашение о сотрудничестве между Министерством культуры, информации, спорта и молодежной политики КР и Министерством молодежной политики и спорта РУз в области молодежной политики;
  6. Соглашение о сотрудничестве между Министерством энергетики КР и Министерством энергетики РУз в сфере энергетики;
  7. Соглашение о развитии сотрудничества в угольной промышленности между Министерством энергетики КР и Министерством энергетики РУз;
  8. Соглашение о сотрудничестве между Министерством экономики и коммерции КР и Министерством инвестиций, промышленности и торговли РУз по развитию приоритетных направлений промышленности;
  9. Протокол о внесении изменений в Меморандум о взаимопонимании между Правительством КР и Правительством РУз о создании Совета полномочных представителей Правительства КР в приграничных областях и хокимов приграничных областей РУз от 6 сентября 2017 года;
  10. Протокол об обмене ратификационными грамотами Договора между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан об отдельных участках кыргызско-узбекской Государственной границы, подписанного 3 ноября 2022 года в городе Бишкек;
  11. Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством КР и Правительством РУз о взаимных поездках граждан от 3 октября 2006 года;
  12. План совместных мероприятий по широкому празднованию 30-летия установления дипломатических отношений между КР и РУз;
  13. Соглашение о сотрудничестве между Аппаратом полномочного представителя Президента КР в Иссык-Кульской области КР и Хокимиятом Джизакской области РУз в торгово-экономической и культурно-гуманитарных сферах;
  14. Соглашение между Кабинетом министров КР и Правительством РУз о сотрудничестве по организации производства автомобильной и коммерческой техники в Кыргызстане;
  15. Программа стратегического торгово-экономического партнерства между Кабинетом Министров КР и Правительством РУз на 2023-2025 годы;
  16. Соглашение о сотрудничестве между Национальным агентством по инвестициям при Президенте КР и Министерством инвестиций, промышленности и торговли РУз;
  17. Соглашение между Министерством сельского хозяйства КР и Министерством сельского хозяйства РУз о сотрудничестве в области сельского хозяйства;
  18. Комплексная программа по расширению сотрудничества между Аппаратом полномочного представителя Президента КР в Иссык-Кульской области КР и Хокимиятом Джизакской области РУз;
  19. Комплексная программа по расширению сотрудничества между Аппаратом полномочного представителя Президента КР в Баткенской области КР и Хокимиятом Ферганской области РУз;
  20. Комплексная программа по расширению сотрудничества между Аппаратом полномочного представителя Президента КР в Джалал-Абадской области КР и Хокимиятом Наманганской области РУз;
  21. Комплексная программа по расширению сотрудничества между Аппаратом полномочного представителя Президента КР в Ошской области КР и Хокимиятом Андижанской области РУз;
  22. Меморандум о взаимопонимании по строительству Чаткальского каскада ГЭС между Министерством энергетики Кыргызской Республики и Министерством энергетики Республики Узбекистан;

Данные документы подписаны в рамках бизнес-форума:

23. Проект Соглашения о сотрудничестве между ОАО ТНК "Дастан" и ООО TOSHELECTROAPPARAT (по выпуску электросчетчиков АСКУЭ);

24. Проект Соглашения о сотрудничестве между Аппаратом полномочного представителя Президента КР в Нарынской области и Совместным предприятием ООО "Baxodir Log'on Tekstil" (РУз) Ферганская область.


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URL: https://www.vb.kg/426685
Теги:
соглашение, Узбекистан, Кыргызстан
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