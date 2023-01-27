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ФУГИ: Самолеты "Эйр Кыргызстан" никогда не передавались в аренду в Африку

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По вопросу передачи в аренду воздушных судов в Африку, озвученного в ходе заседания Жогорку Кенеша, Фонд по управлению государственным имуществом при Министерстве экономики и коммерции КР сообщает следующее:

"Воздушные суда ОАО "Эйр Кыргызстан" никогда не передавались в аренду в Африку и тем более, они не оставались там. Возможно, имелось ввиду другая авиакомпания и речь шла о других воздушных судах, не имеющие отношения к ОАО "Эйр Кыргызстан".

ОАО "Эйр Кыргызстан" является правопреемником ОАО "Авиакомпания "Кыргызстан". Общество образовано в соответствии с Указом Президента страны от 04 ноября 2005 года и постановлением Правительства КР от 11 января 2006 года для осуществления авиаперевозок пассажиров, багажа и грузов, обслуживания литерных рейсов и выполнения иных авиаперевозок.

Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства Кыргызской Республики, стандартами и правилами ИКАО (Международная организация гражданской авиации), международными нормативными актами в области гражданской авиации, ратифицированными КР и на основании Устава Общества, утвержденного Протоколом общего собрания акционеров Общество от 21 февраля 2020 года.

Основными видами деятельности Общества являются осуществление коммерческих авиаперевозок пассажиров, багажа и грузов; разработка и открытие новых внутренних и международных авиарейсов.

Акционером Общества является ФУГИ при МЭК КР, которому принадлежат 100% акций от уставного капитала Общества".


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URL: https://www.vb.kg/426689
Теги:
Фонд госимущества, Жогорку Кенеш, самолеты, Африка
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