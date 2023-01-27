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Шавкат Мирзиёев высоко оценил реформы в Кыргызстане

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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёевым в своем заявлении для СМИ высоко оценил реформы, проводимые руководством Кыргызстана.

По его словам, он стал свидетелем впечатляющих результатами реформ, реализованных в Кыргызстане за короткий период времени.

"На сегодняшний день, в стране проводятся системный политический и социально-экономический преобразования. Наблюдается устойчивый рост экономики, возводятся новые объекты, реализуется инфраструктурные проекты, что не примерно повышает авторитет Кыргызстана на международной арене. Отдельно отмечу возрождение народного курултая – уникального национального собрания кыргызского народа.

Мы как близкие соседи на самом деле искренне радуемся всем вашим достижениям и нам важно, чтобы в Кыргызстане был мир и спокойствие, а также повышенный настрой на созидания под руководством президента Кыргызстана Садыра Нургожоевича", - сказал президент Узбекистана.


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URL: https://www.vb.kg/426691
Теги:
Садыр Жапаров, Узбекистан, Шавкат Мирзиёев, Кыргызстан
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