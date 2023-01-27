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Жениш Разаков стал фигурантом сразу по двум уголовным делам

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Задержанный по подозрению в мошенничестве бывший вице-премьер-министр КР Жениш Разаков 26 января по решению суда отправлен под стражу на месяц, сообщают СМИ.

Меру пресечения избрал Первомайский районный суд города Бишкека, заключив экс-чиновника в СИЗО-1 до 24 февраля. Задержали Жениша Разакова на основании заявления бывшего депутата Жогорку Кенеша Арзыбека Бурханова.

В МВД заявили, что подозреваемому озвучили обвинения по двум уголовным делам.

Сам Жениш Разаков пока не комментирует ситуацию. Но подтвердил, что арестован после подачи жалобы экс-депутатом Арзыбеком Бурхановым.

Адвокат задержанного Айбек Омуров рассказал, что уголовное дело возбуждено по статье 209 ("Мошенничество") Уголовного кодекса КР, но, по его словам, сделано это необоснованно:

‒ Это дело не должно было возбуждаться. Потому что по этой же сумме Жениш Разаков обратился в Первомайский РОВД, заводилось дело. Разаков был признан потерпевшим. В деле по этой же сумме есть подозреваемый, он объявлен в розыск. Но, несмотря на то, что он потерпевший, пишут заявление по этой же сумме и его заключают под стражу. Эти деньги были взяты у другого человека. Сейчас говорят, что Жениш Разаков взял деньги у Бурханова. Но он у него не брал, взял у другого человека, сумма была больше. Он вернул средства, но 1 миллион взял Мирлан Бекитаев и скрылся. Заявление по этому поводу было подано в марте 2022 года. Тогда Разаков взял в долг эти деньги у одного человека. Никто ему не говорил, что это деньги Бурханова. Но только в 2022 году выясняется, что там были и деньги Бурханова. Деньги были взяты в 2017 году.

Министерство внутренних дел КР распространило официальное сообщение, уточнив, что в отношении Жениша Разакова расследуется два уголовных дела. Так, его подозревают не только в мошенничестве, но и злоупотреблении должностным положением (статья 337 УК КР – прим. ред.).

Согласно информации ведомства, экс-депутат Арзыбек Бурханов обратился в Следственную службу МВД в сентябре 2022 года "с заявлением о принятии мер в связи с противоправными действиями гражданина, ранее занимавшего руководящую должность". В жалобе указано, что "осенью 2017 года бывший вице-премьер-министр Жениш Разаков войдя в доверие, пользуясь своим должностным положением, под видом осуществления предпринимательской деятельности завладел денежными средствами в сумме 1 000 000 долларов".

Таким образом, в начале октября прошлого года Следственной службой МВД было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 209 УК КР.

Жениш Разаков с 2012 по 2016 год был губернатором Баткенской области. В 2017 году занимал должность секретаря Совета безопасности КР, а в 2018-м стал советником президента страны. С 2018 по 2020 год работал на посту вице-премьер-министра КР и курировал вопросы безопасности, границ и ЕАЭС. А в феврале 2020 года, когда процесс переговоров с Таджикистаном по приграничным вопросам находился в активной фазе, он покинул кресло и объяснил свое решение семейными обстоятельствами.


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URL: https://www.vb.kg/426694
Теги:
задержание, Кыргызстан, уголовное дело, Жениш Разаков
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