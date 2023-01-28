"Тоттенхэм" арендовал Данджуму у "Вильярреала"

Футбольный клуб "Тоттенхэм" совершил первый трансфер этой зимы – "шпоры" арендовали Арнаута Данджуму у "Вильярреала". Для подписания контракта с голландским нападающим лондонскому клубу пришлось побороться с "Эвертоном". Для Антонио Конте это очень важное подписание, так как дела у команды в АПЛ идут не самым лучшим образом – пятое место и отставание в три очка от топ-4. Делать прогнозы на будущие матчи "Тоттенхэма" в чемпионате Англии выгоднее всего в БК Olimpbet. О том, как проходит Олимпбет регистрация, подробно рассказывается на портале Bookmaker Ratings.

"Тоттенхэм" арендовал Данджуму после того, как 25-летний игрок был готов присоединиться к борющемуся за выживание в АПЛ "Эвертону". Голландец станет важной опцией в атаке для Антонио Конте, который намерен вернуть команду в топ-4.

"Мы рады объявить о подписании Арнаута Данджумы на правах аренды из "Вильярреала" до конца сезона 2022/23, при условии получения международного разрешения", - говорится в сообщении на сайте "Тоттенхэма".

Уроженец Нигерии Данджума может дебютировать за "Тоттенхэм" в субботнем матче четвертого раунда Кубка Англии против "Престона". 25-летний футболист уже имеет опыт выступлений в Англии в составе "Борнмута". Он провел два года в составе "вишенок", забив 17 голов в 52-х матчах, после чего в 2021 году подписал контракт с клубом Ла Лиги "Вильярреалом".