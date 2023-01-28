"Динара Кутманова делает все возможное при имеющихся небольших ресурсах"

Критика в адрес Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора КР по экологической ситуации в Бишкеке крайне неуместна и не обоснована. Таким мнением на Круглом столе с участием делегатов Первого Народного курултая озвучил общественный деятель и делегат курултая Тилек Усупов.

По его словам, Миприроды КР во главе с Динарой Кутмановой делает все возможное и невозможное при имеющихся небольших ресурсах.

"Тот же смог в Бишкеке появился не за один день. ТЭЦ Бишкека, жилмассивы, обилие старых автомобилей без катализаторов, мусорный полигон с его пожарами, отсутствие розы ветров – все это результат труда прежних властей за 30 лет существования нашей страны. И Министерству экологии в буквальном смысле приходится разгребать собранные за эти годы завалы. Сама Динара Кутманова уже предложила ряд решений проблемы смога и даже нашла спонсоров, но теперь нужна поддержка ЖК и общественности. Кроме этого, инспекторы Минприроды почти ежедневно проверяют жилмассивы и качество угля в столице", - сказал Усупов.

Общественный деятель уверен, что общественность должна поддержать инициативы Минприроды.

"Критиковать и обвинять в бездействии всегда легко, а сами вы что делаете для того, чтобы внести свою лепту в борьбу со смогом? Поэтому мы, делегаты Первого Народного курултая, должны помочь нашим специалистам в Минприроды осуществить все их инициативы. Для всего требуется время и терпение, теперь главное, собраться и начать действовать. Для этого мы и собрались здесь", - подытожил он.

Отметим, в Бишкеке по инициативе Объединения делегатов Первого Народного курултая прошел Круглый стол по экологической ситуации в столице.