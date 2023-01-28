Судьи раскритиковали инициативу Токторбаева лишить их надбавок к пенсиям

Совет судей и Ассоциация судей Кыргызской Республики выступили с обращением к президенту КР Садыру Жапарову и спикеру ЖК Нурланбеку Шакиеву по поводу изменений в закон "О статусе судей КР":

"На сайт Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, для общественного обсуждения, вынесен проект конституционного Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в конституционный Закона Кыргызской Республики "О статусе судей Кыргызской Республики".

Инициатором данного законопроекта является депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Токторбаев Ж.Ш.

Указанным законопроектом предлагается признать утратившими силу абзацы второй – пятый части 4 и части 5-7 статьи 34 Закона Кыргызской Республики "О статусе судей Кыргызской Республики", регулирующие меры социальной защиты судьи в виде выплаты надбавок к пенсии, назначенной на общих основаниях, определяющие порядок и размер пенсии судьям Конституционного суда Кыргызской Республики, а также порядок финансирования выплаты надбавок.

Как следует из справки-обосновании к проекту конституционного Закона Кыргызской Республики "О статусе судей Кыргызской Республики", целью проекта является обеспечение справедливого назначения пенсий и оптимизации расходов республиканского бюджета на выплату надбавок, не носящих страховой характер.

Предлагаемый автором проект конституционного Закона не может быть инициирован и предложен к общественному обсуждению, так как нарушает Конституцию Кыргызской Республики, противоречит нормам действующего законодательства, а также вступившим в установленном порядке в силу международных договоров, участницей которых является Кыргызская Республика.

Так, согласно части 2 статьи 56 Конституции Кыргызской Республики, в Кыргызской Республике не должны приниматься законы, отменяющие и умаляющие права и свободы человека.

Согласно части 4 статьи 95 Конституции Кыргызской Республики, судья обеспечивается соответственно его статусу социальными, материальными и иными гарантиями его независимости.

Основные принципы Организации Объединенных Наций, касающиеся независимости судебных органов, основанные на Бангалорских принципах поведения судей (г. Бангалор, Индия, 2001 год), в рамках принципа Верховенства права, призваны обеспечивать и поддерживать независимость судебных органов, адресованы главным образом государствам и предусматривают, что срок полномочий судей, их независимость, безопасность, соответствующее вознаграждение, условия службы, а также пенсии и возраст выхода на пенсию должны надлежащим образом гарантироваться законом.

Конституционным Законом Кыргызской Республики "О статусе судей Кыргызской Республики" (редакции от 15 ноября 2021 года №138), предусмотрены социальные гарантии статуса судей, включающие в себя материальное обеспечение судей, меры социальной защиты судьи и членов его семьи и государственную защиту судей.

В качестве меры социальной гарантии судьи, определенной абзацами вторым – пятым части 4 и частями 5-7 статьи 34 Закона Кыргызской Республики "О статусе судей Кыргызской Республики", регулирующей меры социальной защиты судьи в виде выплаты надбавок к пенсии, назначенной на общих основаниях, определяющие порядок и размер пенсии судьям Конституционного суда Кыргызской Республики, а также порядок финансирования выплаты надбавок, предусмотрены выплаты надбавок к пенсиям, назначенным на общих основаниях в размерах:

1) при стаже работы в качестве судьи от 15 до 20 лет - надбавка в 1,5-кратном размере от назначенной пенсии;

2) при стаже работы в качестве судьи от 20 до 25 лет - надбавка в 2-кратном размере от назначенной пенсии;

3) при стаже работы в качестве судьи 25 и более лет - надбавка в 2,5-кратном размере от назначенной пенсии.

Учитывая, что средний размер пенсии на общих основаниях, назначенной судье при стаже работы судьей от 15 лет до 25 лет составляет 37 167,9 сом, то, соответственно, средний размер пенсии судьи, при указанном стаже работы не превышает средний размер пенсии служащих, занимающих государственные и высшие государственные должности в Кыргызской Республике.

При этом, исчисление стажа судейской работы и размер пенсии для начисления надбавок, устанавливаются к моменту прекращения полномочий судьи или освобождения судьи от должности. Таким образом, пенсии с вышеуказанными коэффициентами устанавливаются только освобожденным от должности судьям, по основаниям, предусмотренным конституционным Законом, при условии безупречности судьи.

По состоянию на январь 2023 года, по Кыргызской Республике насчитывается только 143 судьи, получающих пенсию на общих основаниях и надбавку к назначенной пенсии, установленной конституционным Законом Кыргызской Республики "О статусе судей Кыргызской Республики".

Следует отметить, что надбавки к пенсиям, назначенным на общих основаниях, финансируемые из средств республиканского бюджета через Социальный фонд Кыргызской Республики, назначается судьям, которые занимались профессиональной деятельностью свыше 15 лет, с учетом специального статуса и особых требований к их должности, повышенной ответственности при принятии судебных актов от имени государства.

Большие заработные платы, установленные судьям Президентом Кыргызской Республики, как гарантии их независимости, с учетом их статуса, как представителя судебной ветви власти, являются основанием для выплаты судьями повышенных налогов и отчислений. Нельзя не отметить, что в период своей трудовой деятельности, судьи наравне с гражданами Кыргызской Республики уплачивают подоходный налог в бюджет и производят отчисления в Социальный фонд Кыргызской Республики, соответственно выплачиваемой им заработной плате. Так, ежегодно, каждый судья выплачивает в бюджет государства в среднем 140 тысяч сомов, в виде подоходного налога, а также, выплачивает взносы в Социальный фонд Кыргызской Республики, в среднем в сумме 120 тысяч сом.

Приведенные депутатом Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Токторбаевым Ж.Ш., в справке-обосновании к проекту конституционного Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в конституционный Закон Кыргызской Республики "О статусе судей Кыргызской Республики", данные о больших диспропорциях в назначенных пенсиях судьям, в сравнении с другими категориями населения, вызывают определенные вопросы, якобы, указывающие на несправедливость в назначении и выплате пенсий.

Однако, нельзя не принимать во внимание, что повышенные пенсии и максимальные пенсии, начислены пенсионерам-судьям, которые в период своей трудовой деятельности, занимали высшие государственные должности в ветвях государственной власти, имеют высшие государственные награды и заслуги перед Кыргызской Республикой, за что получают, помимо судейской надбавки, дополнительно персональные пенсии (надбавки) за особые заслуги перед Кыргызской Республикой, в порядке и размерах, предусмотренных Положением "О пенсиях за особые заслуги перед Кыргызской Республикой".

Председатель Совета судей Кыргызской Республики Джунушпаев К.К.

Председатель Ассоциации судей Кыргызской Республики Арстанбаева Д.Э".