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Мэр Оша провел встречу с жителями МТУ "Керме-Тоо"

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Накануне мэр города Ош Бакытбек Жетигенов провел встречу с жителями муниципального территориального управления "Керме-Тоо". В рамках встречи руководитель МТУ Жылдызбек Сактанов рассказал о проведенной работе в течение 2022 год в различных сферах.

В рамках мероприятия граждане задавали вопросы и обращения, в которых высказывали свои просьбы по имеющимся проблемам.

Так, поступали вопросы относительно улучшения инфраструктуры микрорайонов на окраинах города, относящихся к указанному МТУ, борьбе с незаконно строящимися объектами, ремонта внутренних дорог, вопросам улучшения водоснабжения и теплоснабжения.

Кроме того, поступили обращения относительно необходимости строительства новой поликлиники в указанном МТУ, а также регулирования работы междугороднего автотранспорта, которые устраивают стихийные парковки, установки светофорных объектов со звуковым сигналом по улице Абдыкадырова, строительства детских площадок.

По всем вопросам на месте даны поручения руководителям соответствующих служб, а также ряд поступивших вопросов планируется включить в проект бюджета МП Управление капитального строительства и МП "Ошские городские дороги" на этот год.


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URL: https://www.vb.kg/426714
Теги:
Ош, мэр
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