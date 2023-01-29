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Акылбек Жапаров: МИД КР за 2022 год получил положительную оценку

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- Бакыт Басарбек
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В Министерстве иностранных дел Кыргызской Республики состоялось заседание коллегии МИД КР по итогам деятельности внешнеполитического ведомства за 2022 год с участием председателя кабинета министров КР Акылбека Жапарова. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

"Акылбек Жапаров отметил, что 28 декабря 2022 года в ходе итогового заседания кабинета министров Кыргызской Республики под председательством президента КР Садыра Жапарова, где рассматривались основные результаты деятельности государственных органов за 2022 год, МИД КР получил положительную оценку. Вместе с тем, как подчеркнул Акылбек Жапаров, министерству и далее в полной мере следует прилагать усилия по исполнению стоящих перед внешнеполитическим ведомством задач.

Председатель кабинета министров акцентировал внимание на необходимости создания благоприятных внешних условий для устойчивого и стабильного развития Кыргызстана, повышения качества и уровня жизни населения, поддержания и развития международных политических контактов, расширения связей в области безопасности, внешнеэкономического, военно-технического, культурно-гуманитарного, научно-технического сотрудничества.

Подводя итоги 2022 года, министр иностранных дел КР Жээнбек Кулубаев обозначил основные результаты деятельности органов дипломатической службы КР в рамках реализации приоритетов, обозначенных в Национальной программе развития КР до 2026 года и Плане мероприятий Кабинета Министров КР по её реализации, а также Плане антикризисных мер Кабинета министров КР на 2022 год, выработанном в связи с усилением геополитической напряжённости в мире и углублением мирового экономического кризиса.

Министр подчеркнул, что одними из главных итогов работы МИД КР за прошедший период являются укрепление политического диалога и стратегического партнерства с союзниками и партнерами, а также достижение конкретных договорённостей по развитию двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Наряду с подведением итогов работы на Коллегии МИД КР были определены приоритетные задачи внешнеполитического ведомства на среднесрочную перспективу. Особое внимание было обращено на необходимость продолжения активной работы по развитию экономической дипломатии, содействию в привлечении инвестиций, продвижению отечественного экспорта, туристического потенциала, созданию благоприятных внешнеполитических условий для развития страны, защите прав и интересов граждан КР за рубежом.

В ходе заседания также была дана оценка работе структурных подразделений МИД КР и загранучреждений КР".


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URL: https://www.vb.kg/426716
Теги:
МИД, Кыргызстан
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