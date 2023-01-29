Кристиан Ромеро: Я бы связал Месси на базе до следующего ЧМ

После завоеванного титула чемпиона мира Лионель Месси для широкой общественности стал одним из величайших игроков всех времен. Хвалебные слова в адрес нападающего "ПСЖ" поступают от его партнеров по сборной Аргентины. Защитник "Тоттенхэма" Кристиан Ромеро в шутку призвал связать Месси на базе национальной команды до следующего мундиаля. Футбольные события приковывают внимание миллионов бетторов со всего мира. Специально для них портал Bookmaker Ratings подготовил лучшие приложения для ставок.

"Озвучиваю свое собственное мнение, Лео – лучший игрок в истории. Не только я, но и другие футболисты сборной Аргентины хотят, чтобы Месси продолжал карьеру как можно дольше. Лично я связал бы его на базе сборной Аргентины, и не отпускал бы до следующего мундиаля.

Сложно переоценить его влияние на команду. Он лидер и капитан сборной Аргентины, Лео постоянно учит нас чему-то новому. Без него все будет совсем по-другому", - сказал Кристиан Ромеро.

На данный момент на счету Лионеля Месси 174 игры за сборную Аргентины, в которых он забил 98 голов. На недавнем чемпионате мира по футболу в Катаре аргентинцы стали обладателями главного трофея, обыграв в финале Францию в серии пенальти.