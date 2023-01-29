"Манчестер Юнайтед" летом хочет купить Осимхена

Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" после ухода Криштиану Роналду отчаянно нуждается в забивном нападающем. "Красные дьяволы" арендовали у "Бернли" Ваута Вегхорста, но данный вариант сможет решить проблему только на короткий срок. По информации итальянских СМИ, "МЮ" планирует грядущим летом оформить трансфер Виктора Осимхена из "Наполи". Следить за европейским футболом удобнее всего с помощью раздела результаты Лиги Ставок, подробнее об этой функции рассказывается на портале Bookmaker Ratings.

Информацию о заинтересованности "МЮ" в Осимхене подтвердил известный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио. "Помимо Виктора "Манчестер Юнайтед" интересен Гонсалу Рамуш и Беньямин Шешко. Однако я практически на 100% уверен в том, что зимой не состоится ни одной сделки. А вот летом клуб может выйти с конкретным предложением по Осимхену, так как "красные дьяволы" еще летом пытались его приобрести.

В этом сезоне Виктор особенно хорош. Если "Наполи" выиграет чемпионат Италии, то его наверняка отпустят. "Манчестер Юнайтед" готов заплатить 120 млн евро, у английских клубов есть такие деньги. Вопрос здесь в том, что и другие команды хотят его заполучить, поэтому летом нас ждет серьезная борьба за Виктора", - сказал Ди Марцио.