Профессор МГУ Аскар Акаев прочитал лекцию для студентов КЧР

Бывший президент Кыргызстана Аскар Акаев посетил Северо-Кавказскую государственную академию, где выступил перед преподавателями и студентами Института цифровых технологий и Института экономики и управления с публичной лекцией на тему: "Цифровая Экономика. Модели и прогнозы", а также пообщался с молодежным активом учебного заведения.

"На протяжении многих лет мы видим стабильность в республике, крепко спаянную дружбу народов. Одним словом, КЧР - это единая дружная и гостепримная республика, которая сегодня динамично развивается", - отметил профессор Акаев в своем выступлении.

Напомним, 27 января первый президент Кыргызстана, член Академии наук РФ, доктор физико-математических наук, профессор Аскар Акаев вместе со своей супругой Майрам Акаевой прибыли в Черкесск по приглашению Министра КЧР по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати Альберта Кумукова, чтобы поближе познакомиться с достопримечательностями республики, культурой и обычаями ее народов.