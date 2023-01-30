Погода
$ 86.20 - 87.20
€ 94.00 - 95.00

Великобритания начала подготовку украинских танкистов

107  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Великобритания начала подготовку танкистов Вооруженных сил Украины (ВСУ) для освоения танков Challenger 2. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании на своей странице в Twitter.

"Украинские танкисты прибыли в Великобританию для начала подготовки к продолжению борьбы с Россией", - говорится в сообщении.

Всего в Великобритании числится 227 танков Challenger 2. Однако, по данным The Sun, к бою готовы около 60. Из них 14 планируют поставить Украине.

Ранее инструктор Вооруженных сил Украины признал, что западная техника гораздо сложнее советской, и сравнил пересадку на современный танк с разницей вождения машины 1950-х и спорткара Porsche.

Источник: lenta.ru


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/426729
Теги:
Великобритания, оружие, Украина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  