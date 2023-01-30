Великобритания начала подготовку украинских танкистов

Великобритания начала подготовку танкистов Вооруженных сил Украины (ВСУ) для освоения танков Challenger 2. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании на своей странице в Twitter.

"Украинские танкисты прибыли в Великобританию для начала подготовки к продолжению борьбы с Россией", - говорится в сообщении.

Всего в Великобритании числится 227 танков Challenger 2. Однако, по данным The Sun, к бою готовы около 60. Из них 14 планируют поставить Украине.

Ранее инструктор Вооруженных сил Украины признал, что западная техника гораздо сложнее советской, и сравнил пересадку на современный танк с разницей вождения машины 1950-х и спорткара Porsche.

Источник: lenta.ru