Кыргызстан нарастил экспорт рыбного филе

Кыргызстан увеличил поставки филе удильщика. Так, экспорт в Литву увеличился до 15 процентов - с 963 тонн за 11 месяцев 2021 года до 1107,5 тонны за аналогичный период 2022 года.

Также республика экспортировала 137,5 тонны филе удильщика в Сербию, 38,6 тонны филе форели в Россию и 5 тонн форели в Казахстан.

Будем надеяться, что и сами жители Кыргызстана вскоре смогут вдоволь наедаться рыбой. Напомним, что пока исследования и оценки экспертов показывают, что Кыргызстан отстает по потреблению рыбы от соседних стран региона.