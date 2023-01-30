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Кыргызстан нарастил экспорт рыбного филе

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- Светлана Лаптева
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Кыргызстан увеличил поставки филе удильщика. Так, экспорт в Литву увеличился до 15 процентов - с 963 тонн за 11 месяцев 2021 года до 1107,5 тонны за аналогичный период 2022 года.

Также республика экспортировала 137,5 тонны филе удильщика в Сербию, 38,6 тонны филе форели в Россию и 5 тонн форели в Казахстан.

Будем надеяться, что и сами жители Кыргызстана вскоре смогут вдоволь наедаться рыбой. Напомним, что пока исследования и оценки экспертов показывают, что Кыргызстан отстает по потреблению рыбы от соседних стран региона.


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URL: https://www.vb.kg/426739
Теги:
рыбное хозяйство, экспорт, Кыргызстан
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