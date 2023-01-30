Более 43% кыргызстанцев вакцинировались препаратом "Синофарм"

Служба "Горячая линия 118" по завершению 2022 года финализировала отчет работы за 12 месяцев, в котором также были представлены результаты проведенного опроса среди абонентов, обращавшихся на "ГЛ 118". Об этом сообщает фонд "Сорос-Кыргызстан".

По его данным, главной целью опроса было определить процент вакцинированных людей с начала кампании по вакцинации. Опрос проходил с 9 сентября и по 15 ноября 2022 года при поддержке Фонда "Сорос-Кыргызстан", Корейского агентства по международному сотрудничеству (KOICA) и ПРООН. За это время операторы колл-центров опросили 390 кыргызстанцев.

Исходя из ответов респондентов 70,76 % были вакцинированы, а остальные 29,23% не прошли вакцинацию.

Большинство опрошенных выразили положительное намерение относительно вакцинации:

57,94 % намерены вакцинироваться, 42,05% не планируют вакцинироваться.

Какую вакцину использовали ?

Синофарм – 43,38%, Файзер - 33,8% Спутник – 22,5%, Модерна – 0,3%, Другие – 0,3%

Причины отказа/не получения вакцины

Аллергия - 26,08%; Переболел - 54,34%; Нет желания (в том числе по религиозным причинам) - 19,56%