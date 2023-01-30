ГНС начала кампанию по приему налоговой декларации

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики начала кампанию по приему Единой налоговой декларации по итогам 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

Очередная декларационная кампания пройдет в два этапа. В соответствии с ней до 1 апреля юридические лица, государственные и муниципальные служащие и до 1 мая физические лица и индивидуальные предприниматели должны отчитаться в налоговых органах о полученных за прошлый год доходах, а также представить информацию об экономической деятельности, объектах имущества и земельного участка.

Так, до 1 апреля текущего года ЕНД обязаны представить государственные и муниципальные служащие, отечественные организации, включая крестьянские и фермерские хозяйства, а также иностранные организации, осуществляющие деятельность на территории Кыргызской Республики с образованием постоянного учреждения.

До 1 мая налоговую декларацию обязаны подать индивидуальные предприниматели, физические лица, имеющие в собственности налогооблагаемое имущество и земельный участок (за исключением приусадебных участков), а также крестьянские и фермерские хозяйства, осуществляющие деятельность без образования юридического лица.

Кроме этого, до 1 мая ЕНД представляют лица, приобретавшие в течение года имущество на сумму свыше 300 тыс. сомов, сотрудники организаций и предприятий с государственной долей участия, граждане, имеющие вид на жительство или статус кайрылмана, получившие доход от деятельности в международных организациях.

Подробную информацию можно получить в местных налоговых органах, по номеру 116 или на сайте налоговой службы www.sti.gov.kg