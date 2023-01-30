В Бишкеке состоится презентация передвижной лаборатории

31 января перед главным корпусом Кыргызско-Российского Славянского университета им. Б. Ельцина состоится презентация передвижной лаборатории, созданной сотрудниками естественно-технического факультета. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

По ее данным, лаборатория собрана из российского оборудования и предназначена для проведения научно-исследовательских и лабораторных работ, нацеленных на решение комплекса задач:

– повышение эффективности эксплуатации и обеспечение экологической безопасности автомобильного транспорта;

– проведение независимой экспертизы транспортных средств;

– поддержание процедуры внедрения требований технического регламента ЕАЭС, обеспечивающих безопасность дорожного движения;

– улучшение экологической обстановки;

– проведение сертификации автомобильного транспорта и объектов загрязнения атмосферы.

В основу мониторинга экологической безопасности и технического состояния объектов транспорта, транспортной инфраструктуры и промышленности, положена математическая модель, позволяющая по полученным результатам определить функциональную целостность объекта, выявить причины изменения её естественного состояния и оценить их последствия влияния на окружающую природную среду.

Результаты мониторинга, поступающие в геоинформационную систему, обеспечивают достаточность информации для подготовки необходимых прогнозов и вариантов управленческих решений.

Начало презентации: 10.00.