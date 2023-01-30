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Футбольный клуб "Каганат" исключили из Кыргызского футбольного союза

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Внеочередной конгресс Кыргызского футбольного союза (КФС) состоялся сегодня, 30 января 2023 года, в офисе организации. Об этом сообщает пресс-служба КФС.

"К делегатам Внеочередного Конгресса с приветственным словом обратился президент Кыргызского футбольного союза Сыдыков Медербек Абдыкалыкович., который выразил надежду, что высокое собрание пройдет в конструктивном ключе, а его решения будут претворены в жизнь". Отметим, что из 29 делегатов-членов Объединения юридических лиц "КФС", присутствовало 26 представителей. Также были наблюдатели от ФИФА и АФК.

На повестке дня вопросы об исключении членов КФС, освобождение от должности членов Исполнительного комитета КФС (вице-президентов) и избрание новых членов в состав Исполкома. На конгрессе также прошло рассмотрение и утверждение бюджета организации на 2023 год. Кроме того, были внесены изменения в Устав Кыргызского футбольного союза и принят вопрос о государственной перерегистрации Объединения юридических лиц "Кыргызский футбольный союз" в органах юстиции Кыргызской Республики.

По итогам заседания был утвержден бюджет КФС на 2023 год. Из членства в рядах ОЮЛ "КФС" исключено общественное объединение "Футбольный клуб "Каганат" и приостановлено членство Ассоциации пляжного футбола. На вакантные должности вице-президентов, согласно поданным заявлениям от прежде занимавших эти должности Кутуева Омурбека Алымбековича и Осмонова Нурбека Жапаровича, избраны новые лица. Так, выбраны новые вице-президенты, это Абдыкадыров Канатбек Абдыкадырович и Маматов Акылбек Абдимуктарович.

Пожелаем удачи новым членам Исполнительного комитета и благодарим тех, кто покинул свои должности, за вклад в развитие футбола".


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URL: https://www.vb.kg/426756
Теги:
Ош, футбол, Кыргызстан
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