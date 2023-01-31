В Кыргызстане создан технический комитет халал-индустрии

В Министерстве экономики и коммерции состоялось подписание совместного приказа между Центром по стандартизации и метрологии (ЦСМ) и Государственным учреждением "Центр по развитию халал-индустрии" при МЭК КР о создании Технического комитета халал-индустрии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, документ подписали директор ЦСМ Болот Нурматов и директор центра по развитию халал-индустрии Алмаз Кайырбеков.

Целью создания технического комитета КР по стандартизации является развитие халал-индустрии и совершенствование организации работ по стандартизации продукции и услуг халал, а также реализация Указа президента "О национальной программе развития КР до 2026 года".

Членами технического комитета являются представители заинтересованных государственных органов, ассоциаций, предприятий и специалисты в области халал-индустрии.

Как отмечает министерство, развитие халал-индустрии позволит Кыргызстану привлекать дополнительные инвестиции в экономику и увеличивать ее экспортный потенциал.