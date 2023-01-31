Погода
$ 86.20 - 87.20
€ 94.00 - 95.00

Глава ГКДР встретился с кувейтским послом Омаром Ахмедом Аль-Кандари

89  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Состоялась встреча директора Государственной комиссии по делам религий Тойгонбая Абдыкарова с чрезвычайным и полномочным послом Государства Кувейт в Кыргызской Республике Омаром Ахмедом Аль-Кандари. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в рамках встречи обсуждались сотрудничество в религиозной сфере, деятельность кувейтских благотворительных фондов в Кыргызстане.

Омар Ахмед Аль-Кандари заявил, что готов обсуждать и оказывать помощь по всем интересующим вопросам в религиозной сфере.

Обе стороны отметили, что взаимоотношения между двумя странами находятся на высоком уровне.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/426768
Теги:
Госкомиссия по делам религий, Кувейт, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  