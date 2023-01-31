Глава ГКДР встретился с кувейтским послом Омаром Ахмедом Аль-Кандари

Состоялась встреча директора Государственной комиссии по делам религий Тойгонбая Абдыкарова с чрезвычайным и полномочным послом Государства Кувейт в Кыргызской Республике Омаром Ахмедом Аль-Кандари. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в рамках встречи обсуждались сотрудничество в религиозной сфере, деятельность кувейтских благотворительных фондов в Кыргызстане.

Омар Ахмед Аль-Кандари заявил, что готов обсуждать и оказывать помощь по всем интересующим вопросам в религиозной сфере.

Обе стороны отметили, что взаимоотношения между двумя странами находятся на высоком уровне.