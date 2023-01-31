В Базар-Коргоне проведен рейд "Закон и порядок"

На территории Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области милиция провела оперативно-профилактическую акцию под названием "Закон и порядок". В рамках нее были проведены информационно-просветительские мероприятия на рынках, в магазинах и торговых точках, расположенных на территории района. Об этом сообщает УВД региона.

По ее данным, гражданам, обратившимся с заявлением, оказывалась юридическая помощь в передвижных приёмных милиции. Скотобойням даны предупреждения, что нельзя допускать забоя украденных животных и без разрешительных документов соответствующих служб.

В ходе рейда выявлено 6 фактов хищений, составлены протоколы на 35 правонарушителей, приняты соответствующие решения.