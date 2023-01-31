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Орозайым Нарматова отпущена под домашний арест

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Суд изменил меру пресечения активистке Орозайым Нарматове. Об этом сообщает пресс-служба Бишкекского горсуда.

"Постановлением Первомайского районного суда Бишкека от 30 января 2023 года подозреваемой Н.О. ранее примененная мера пресечения в виде заключения под стражу изменена на домашний арест сроком до 20 февраля 2023 года".

Напомним, 27 октября прошлого года экс-депутат, член партии "Бутун Кыргызстан" Орозайым Нарматова была задержана по делу о подготовке массовых беспорядков по "Кемпир-Абадскому делу".

По данным СМИ, сейчас она находится в больнице.


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URL: https://www.vb.kg/426786
Теги:
Бутун Кыргызстан, задержание, Кыргызстан
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