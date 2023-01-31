МЦР: Мобильное приложение "Тундук" становится популярным среди населения

С каждым днем приложение "Тундук" становится все популярнее среди кыргызстанцев. Одной из причиной быстрого роста скачиваний мобильного приложения стало вступление в силу и признание юридически значимыми цифровых документов, которые доступны в данном приложении. Об этом сообщает пресс-служба МЦР КР.

Согласно статистике:

общее количество скачиваний приложения "Тундук" составляет 172 921 пользователей.

Общее количество активных пользователей приложения "Тундук" за январь составило 98 281 пользователей.

В Google Play:

- 71.3K активных пользователей за январь;

- 129 719 скачиваний приложения.

В App Store:

- 26 981 активных сессий за январь;

- 43 202 скачиваний;

Количество пользователей увеличивается ежедневно, и это говорит о заинтересованности и потребности граждан в цифровых документах и услугах, которые доступны в мобильном приложении "Тундук".

Для получения доступа к мобильному приложению требуется:

- скачать приложение в Google Play или App Store;

- получить бесплатно облачную электронную подпись в Центре обслуживания населения;

- пройти идентификацию в мобильном приложении "Тундук".

Мобильное приложение "Tuduk" - это быстрый и удобный доступ к государственным электронным услугам, является одной из составляющих экосистем государственного цифрового управления Кыргызской Республики, где основной платформой является государственный портал электронных услуг по адресу: portal.tunduk.kg.