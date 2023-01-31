Жительницу Баткена, избившую 2-летнюю дочь, арестовали на 48 часов

Жительница Баткена, которая избила свою 2-летнюю дочь и снимала избиение на видео, была доставлена в изолятор временного содержания. Об этом сообщает пресс-служба УВД Баткенской области.

По ее данным, 27 января житель Кадамжайского района, 1984 г.р., обратился с заявлением в правоохранительные органы. Он просил принять меры в отношении его гражданской супруги, которая избила их дочь, 2021 года рождения.

По вышеуказанному факту возбуждено уголовное дело по статье 138 часть 2 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, или заведомо несовершеннолетнего"). 30 января женщину поместили в изолятор временного содержания на 48 часов.

На основании решения комиссии по делам детей при Кадамжайской районной государственной администрации трое детей женщины временно взяты под опеку государства и доставлены в семейный детский дом "Кут Кадам", - говорится в сообщении управления.