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Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон: долгая дорога к миру

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- Канат Кожоев
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Завершился долгожданный визит в Кыргызстан президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Визит оказался плодотворным. Кроме самого главного - соглашения по границам и Кемпир-Абаду (которое теперь уже вступило в законную силу), главы государств договорились о реализации еще целого ряда взаимовыгодных проектов. Подписано 24 документа, направленных на наращивание кыргызско-узбекского взаимодействия. Подписанные соглашения касаются сотрудничества в сферах угольной промышленности, сельского хозяйства; с помощью Узбекистана планируется организовать в Кыргызстане производство автомобильной техники; между двумя министерствами энергетики подписан меморандум о взаимопонимании по строительству Чаткальского каскада ГЭС…

На важность договора Кыргызстана и Узбекистана обратил внимание известный российский политолог, эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов: "Это мероприятие – событие исторической важности, особенно там, где долгие годы возникали неустранимые противоречия, амбиции, непонимание. Здесь я согласен с президентом Узбекистана Мирзиёевым – очевидно, конечно, политическая воля была проявлена, в особенности с кыргызской стороны".

На этом, однако, оптимизм Дубнова заканчивается: "По вопросу подписания аналогичного соглашения с Таджикистаном у меня ощущение такое, что пока в Душанбе всеми процессами, что в стране, что на границе, руководит Эмомали Рахмон, решения приграничного вопроса, удовлетворяющего обе стороны, не будет принято, и конфликт в ближайшее время решен не будет".

Прав ли политолог? Здесь надо разбираться.

Кто такой Садыр Жапаров, все уже поняли. Поняли как кыргызстанцы, так и иностранцы. Это весьма грамотный политик, четко видящий, что необходимо Кыргызстану для развития и процветания, и знающий, как этого добиться. Что немаловажно – умеющий разговаривать и договариваться. Еще пару лет назад мало кому верилось, что такая маленькая страна, как Кыргызстан, способна самостоятельно, без сильных посредников, решать свои внутренние и внешние проблемы. Жапаров наглядно продемонстрировал: способна.

Кто такой Эмомали Рахмон? Пост президента Таджикистана он занимает с 1994 года (а фактически с 1990-го, когда был избран Председателем Верховного Совета Таджикистана) – гораздо дольше, чем лидер Кыргызстана. Рахмон и по возрасту старше – в минувшем году ему исполнилось 70 лет. Возраст истинной зрелости, мудрости и опытности.

Эмомали Шарипович прошел непростой путь от простого электрика на маслозаводе в городе Курган-Тюбе до, в полном смысле этого слова, отца нации. Приход Рахмона в большую политику был связан с периодом гражданской войны и восстановления мира в республике. И именно с его, Рахмона, именем связано подписание Московских мирных соглашений между официальным Душанбе и таджикской оппозицией.

Что для Рахмона, как для президента, превыше всего? То же, что и для президента Жапарова: свобода, независимость, благополучие родной страны. А все это – как опытный "волк", Эмомали Рахмон не может не понимать – сейчас напрямую зависит от того, будет ли мир, покой и благополучие в Центральноазиатском регионе. Поодиночке нас легко сломать, а надеяться на помощь "старшего брата" - кем бы он ни был – уже не приходится.

14 октября прошлого года в Астане, на саммите "Центральная Азия – Россия", Рахмон прямым текстом сказал, что думает по поводу российского участия в судьбе Таджикистана и любой другой центральноазиатской страны: "Да, мы малые народы, но у нас есть история, культура, мы хотим, чтобы нас уважали". Тогда он так и сказал: "мы". Имея в виду, надо полагать, не только таджиков, но и кыргызов, и узбеков, и казахов. И подчеркнул, что у каждого из этих народов – свой путь, и не надо относиться к Центральной Азии "как к бывшему Советскому Союзу". Говоря "мы", он тогда не скрывал, что между центральноазиатскими народами много общего, много такого, что их неразрывно связывает…

Не вытекает ли из этого вполне логичный вывод: единого центральноазиатского государства создавать не следует (да это и не получится), но укреплять союзнические связи, дружить на самых разных уровнях – это уже необходимость и веление времени?

Эмомали Рахмон, как умный человек и мудрый политик, тоже отслеживает и анализирует действия Садыра Жапарова. И тоже наверняка понимает, что именно сейчас – самый благоприятный период для того, чтобы отбросить все амбиции и решить наконец спорные приграничные вопросы. С Узбекистаном Кыргызстан уже эти вопросы решил (даже те, решение которых недавно казалось невозможным в принципе).

И у Эмомали Шариповича в этой ситуации два выхода – или присоединиться к мировым соглашениям и развивать отношения между нашими странами на принципах добрососедского, бесконфликтного партнерства, или… А к кому ему еще примкнуть? Дальше – только Афганистан с экстремистами-талибами, наркотиками и прочими "прелестями".

Вряд ли Рахмон захочет оставить своему преемнику страну в неопределенном и нестабильном состоянии.


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URL: https://www.vb.kg/426795
Теги:
Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон, Таджикистан, Узбекистан, Шавкат Мирзиёев, Кыргызстан
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