Мэр Бишкека поручил ускорить перевод угольных котельных на газ

Мэр Бишкека Эмилбек Абдыкадыров в рамках мероприятий по решению вопросов, влияющих на качество воздуха, посетил коммунальное предприятие "Бишкектеплоэнерго". Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, во время визита градоначальник посетил склад предприятия, где хранятся 32 новых газовых котла мощностью 300-500 кВт, 32 горелки мощностью 300-500 кВт, 32 насоса, 16 химических водоочистителей, 16 единиц вспомогательного оборудования (термометр, монометр, вентиль), закупленные у турецкой компании ISI TEKNOLOJISI MAK.SAN. (MIMSAN GROUP).

Новое оборудование в ближайшее время установят на котельных, которые обслуживают многоэтажные дома, школы, социальные учреждения, предприятия, дома в западной части столицы.

По итогам выездного совещания мэр столицы поручил ускорить процесс перевода угольных котельных на газ.