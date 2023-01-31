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Мэр Бишкека поручил ускорить перевод угольных котельных на газ

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- Назгуль Абдыразакова
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Мэр Бишкека Эмилбек Абдыкадыров в рамках мероприятий по решению вопросов, влияющих на качество воздуха, посетил коммунальное предприятие "Бишкектеплоэнерго". Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, во время визита градоначальник посетил склад предприятия, где хранятся 32 новых газовых котла мощностью 300-500 кВт, 32 горелки мощностью 300-500 кВт, 32 насоса, 16 химических водоочистителей, 16 единиц вспомогательного оборудования (термометр, монометр, вентиль), закупленные у турецкой компании ISI TEKNOLOJISI MAK.SAN. (MIMSAN GROUP).

Новое оборудование в ближайшее время установят на котельных, которые обслуживают многоэтажные дома, школы, социальные учреждения, предприятия, дома в западной части столицы.

По итогам выездного совещания мэр столицы поручил ускорить процесс перевода угольных котельных на газ.


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URL: https://www.vb.kg/426796
Теги:
газ, уголь, воздух в Бишкеке, мэрия
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