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Милиция задержала подозреваемых в избиении и ограблении жителей Нарына

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- Назгуль Абдыразакова
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В Нарынской области двое пострадавших граждан от действия грабителей обратились в милицию. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

По ее данным, 30 января 2023 года житель Кочкорского района сообщил, что 29 января, примерно в 23.00, двое незнакомых парней возле пункта быстрого питания, расположенного в селе Кочкор, угрожая и избив, отняли у него телефон марки Samsung и скрылись с места происшествия. С аналогичным заявлением обратился житель Арсы. У заявителя карманники отобрали телефон стоимостью 35 950 сомов.

Указанные факты зарегистрированы в уголовном розыске Кочкорского РОВД, возбуждено уголовное дело по статье ("Разбой") УК КР, возбуждено досудебное производство.

В результате оперативно-розыскных мероприятий были задержаны двое подозреваемых, К.У.А. 2004, г.р., и А.А.К., 2007 г.р. Они были водворены в ИВС. В настоящее время расследование продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/426802
Теги:
задержание, избиение, Нарынская область, ограбление
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