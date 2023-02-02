Отличная новость! VIVO продлевает акцию с подарками в O!Store

Vivo объявляет о продлении акции в сети O!Store, по которой каждый покупатель смартфона получает гарантированный подарок.

Успевайте за своим подарком при покупке любого смартфона Vivo, на кону рюкзаки, свитшоты, пауэрбанки, наушники, смартфоны, Яндекс станции мини и даже телевизоры.

Vivo создаёт захватывающие и инновационные смартфоны, которые объединяют технологии и дизайнерское мышление в уникальные и креативные решения. Компания Vivo делает акцент на передовые технологии, включая искусственный интеллект и фотосъемку.

Покупка возможна в рассрочку до 9 месяцев без процентов банка и первоначального взноса. Если у вас есть вопросы, звоните по номеру 0705 007 000 или напишите консультантам на сайте ostore.kg.

O!Store – ваши подарки ждут!

Акция продлевается до 28 февраля включительно. Количество товара и подарков ограничено. Все адреса магазинов вы найдёте по ссылке: https://ostore.kg/about/contacts/. Подарок выдается на месте или в течение 10 рабочих дней в зависимости от удалённости региона. Товар сертифицирован. Кредит предоставляет ОАО "Дос-Кредобанк", который может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО "Дос-Кредобанк" НБ КР № 037.