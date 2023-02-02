Лейтенант попал в больницу с тяжелой травмой. Кто виноват?

Первомайский районный суд рассмотрел уголовное дело о превышении власти с причинением тяжкого вреда здоровью.

По материалам дела случилось все вначале или середине июля 2022 года (точную дату никто не помнит) в войсковой части Сил воздушной обороны. Два лейтенанта клали брусчатку, когда сзади к ним подошел командир Б.Э. и стал нецензурно ругаться: ему не понравилось, как подчиненные выполняют свою работу. В тот же момент Б.Э. замахнулся и дважды ударил ладонью по затылку лейтенанта Т.Н.

6 августа лейтенант попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и гематомой левого полушария. В отделении нейротравматологии ему провели операцию, а 19 августа вышло заключение судмедэкспертизы, согласно которому здоровью лейтенанта причинен тяжкий вред, опасный для жизни в момент получения.

В суде, однако, выяснилось, что давность травмы экспертами не определена. Может быть, причиной госпитализации Т.Н. стали удары по затылку, но он мог получить этот вред здоровью и в другом месте, в другое время и при других обстоятельствах.

Суд вынес решение о приостановлении производства по этому уголовному делу и назначении комиссионной судебно-медицинской экспертизы, которая должна дать ответы на вопросы: являются ли телесные повреждения Т.Н. следствием полученных от Б.Э. ударов; может ли больной с таким диагнозом вести активный образ жизни, длительное время (больше трех недель) не обращаясь за медицинской помощью; имеются ли у потерпевшего другие заболевания, которым могли привести к появлению гематомы.

Обвиняемый Б.Э. оставлен под подпиской о невыезде.