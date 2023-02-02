ГКНБ: Задержан бывший член правления Нацбанка КР

Выявлена противоправная деятельность руководства Национального банка КР, ответственных работников ОАО "Керемет Банк", а также иных лиц, выразившаяся в незаконном инвестировании в ОАО "Керемет Банк" (ранее "Росинбанк") более чем на 8 млрд.сом из государственного бюджета, тогда как деятельность этого банка являлась убыточной, а упущенная выгода и ущерб государству предварительно составил более 4,5 млрд. сом. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, в рамках которого был проведен комплекс следственно-оперативных мероприятий, по результатам которых с учетом добытых по делу доказательств был задержан бывший куратор надзорного блока – член правления НБ КР Дж.Т., который был водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

"В настоящее время следствием продолжаются активные следственные мероприятия, направленные на установление точной суммы ущерба, причиненного незаконными действиями указанных лиц, а также на выявление круга лиц, причастных к совершению преступления, действиям которых по результатам следствия будет дана юридическая оценка. Следствие продолжается", - говорится в сообщении ведомства.