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Директор ГКДР Абдыкадыров назначил Кадыра Маликова советником незаконно?

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- Бактыгуль Акжолова
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В Государственной кадровой службе заявили, что в штате Госкомиссии по делам религии нет такой должности, как советник директора ГКДР. Отметим, сегодня глава ГКДР Тойгонбай Абдыкаров подписал приказ, согласно которому Маликов Кадыр Курманбекович назначен его советником. Об этом сообщается на странице в соцсети ведомства.

В связи с этим напрашивается вывод, что данное назначение, возможно, является не вполне законным.

Напомним, Кадыр Маликов в 2020 году стал заместителем муфтия Духовного управления мусульман Кыргызстана. В июле 2021 года он ушел с этой должности по состоянию здоровья.

Тойгонбай Абдыкаров был назначен директором Госкомиссии по делам религий КР 4 июня 2021 года, хотя до этого ни дня не работал ни в одном теологическом учреждении.

Кроме этого, не так давно журналисты выяснили, что Тойгонбай Абдыкаров смотрел полуфинальный матч Франция - Марокко чемпионата мира по футболу, который проходил в Катаре, в одной VIP-ложе вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

А цены на эту VIP-ложу начинаются от 22 тысяч евро.


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URL: https://www.vb.kg/426870
Теги:
Госкомиссия по делам религий, Кадыр Маликов, назначение, Кыргызстан
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