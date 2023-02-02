На Мальдивы кыргызстанцы могут поехать без визы

Отменены визовые требования для граждан КР, они теперь могут въехать на Мальдивы по общегражданскому паспорту и пребывать в этой стране сроком до 30 дней. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, в 2022 году подписано 4 межправительственных соглашения об отмене визовых требований для владельцев дипломатических и служебных паспортов с ОАЭ, Бахрейном, Ливаном и Мальдивами (в том числе общегражданский паспорт).

Важным требованием для введения безвизового режима для иностранных государств, в том числе в рамках международных стандартов ИКАО, является наличие биометрических паспортов.

Как отмечает ведомство, в Кыргызстане электронные паспорта были внедрены только в 2021 году. В этой связи активно возобновлена работа в данном направлении.

На данном этапе иностранные государства в рамках введения безвизового режима для кыргызстанцев идут на встречу преимущественно по дипломатическим и служебным паспортам.

В настоящее время проводятся внутригосударственные процедуры по вступлению данных международных договоров в силу.

Готовы к подписанию 2 межправительственных соглашения с Грецией и Таиландом (дипломатический и служебный паспорта).

В активной проработке находятся 4 проекта межправительственных соглашений с 6 государствами - Бельгией, Нидерландами, Люксембургом, Словакией, Египетом (дипломатический и служебный паспорта), Доминикой (в том числе общегражданский паспорт).

В 2022 году по предложению министерства сокращен перечень должностей для оформления дипломатического паспорта с 35 позиций до 13 позиций, для служебного паспорта – с 77 позиций до 60 позиций. Данная мера принята в том числе для усиления переговорных позиций Кыргызской Республики.

В 2023 году соответствующая работа продолжается. Все посольства и консульства Кыргызстана ориентированы на усиление деятельности по расширению географии стран с безвизовым въездом для граждан Кыргызской Республики.