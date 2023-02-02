Погода
$ 86.30 - 87.30
€ 94.70 - 95.70

На Мальдивы кыргызстанцы могут поехать без визы

776  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Отменены визовые требования для граждан КР, они теперь могут въехать на Мальдивы по общегражданскому паспорту и пребывать в этой стране сроком до 30 дней. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, в 2022 году подписано 4 межправительственных соглашения об отмене визовых требований для владельцев дипломатических и служебных паспортов с ОАЭ, Бахрейном, Ливаном и Мальдивами (в том числе общегражданский паспорт).

Важным требованием для введения безвизового режима для иностранных государств, в том числе в рамках международных стандартов ИКАО, является наличие биометрических паспортов.

Как отмечает ведомство, в Кыргызстане электронные паспорта были внедрены только в 2021 году. В этой связи активно возобновлена работа в данном направлении.

На данном этапе иностранные государства в рамках введения безвизового режима для кыргызстанцев идут на встречу преимущественно по дипломатическим и служебным паспортам.

В настоящее время проводятся внутригосударственные процедуры по вступлению данных международных договоров в силу.

Готовы к подписанию 2 межправительственных соглашения с Грецией и Таиландом (дипломатический и служебный паспорта).

В активной проработке находятся 4 проекта межправительственных соглашений с 6 государствами - Бельгией, Нидерландами, Люксембургом, Словакией, Египетом (дипломатический и служебный паспорта), Доминикой (в том числе общегражданский паспорт).

В 2022 году по предложению министерства сокращен перечень должностей для оформления дипломатического паспорта с 35 позиций до 13 позиций, для служебного паспорта – с 77 позиций до 60 позиций. Данная мера принята в том числе для усиления переговорных позиций Кыргызской Республики.

В 2023 году соответствующая работа продолжается. Все посольства и консульства Кыргызстана ориентированы на усиление деятельности по расширению географии стран с безвизовым въездом для граждан Кыргызской Республики.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/426872
Теги:
виза, Кыргызстан, МИД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  