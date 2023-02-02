В Кочкоре открылся фитнес-центр для эмоциональной поддержки учителей

В селе Кочкор в рамках проекта "Мугалим − улут келечеги" открылся новый фитнес-центр для девушек и женщин. Об этом сообщают организаторы.

"На открытие пришли местные жители, участницы проекта, среди которых были учительницы местных средних школ, представительницы женских советов, заместительница главы Кочкорской районной государственной администрации Табылдиева Ч.М., глава айыл окмоту Кочкора Исраилов М.М., глава айыл окмоту Кум-Добо Белеков А.Ч.

Цель фитнес-центра – оказание психологической помощи, повышение потенциала учителей и укрепление их ментального и физического здоровья.

Центр станет площадкой, где женщины смогут собираться, проводить консультации о противостоянии морально-психологическому давлению, сессии по медитации и йоге, тренинги по эмоциональному выгоранию. Внутри уже установлен спортивный инвентарь, тренажеры, мячи.

"Когда я вовлекалась в проект о правильном питании, то посещала дома односельчан, разговаривала с женщинами, слышала истории насилия и была даже свидетельницей. Это подтолкнуло начать бороться с несправедливостью и неравенством. Так и пришла идея для реализации социальной инновационной инициативы, и на питчинге проекта "Жакшы ниет" я выиграла грант. Сегодня мы открыли центр для женщин и будем дальше работать над его устойчивостью", - говорит координатор проекта Дамира Бейшеева.

Данный проект "Мугалим − улут келечеги" реализуется при поддержке инициативы "Луч cвета" Европейского союза и структуры "ООН-женщины" в Кыргызстане при партнерстве с ОФ "Будущее страны" проектом "Жакшы ниет" и ОФ "Демилгелуу жаштар"".