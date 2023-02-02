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Состоится концерт в честь 74-летия со дня рождения Чолпонбека Базарбаева

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- Назгуль Абдыразакова
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Третьего февраля в Бишкекском хореографическом училище состоится концерт, посвященный дню рождения народного артиста СССР, лауреата премии Ленинского комсомола СССР Чолпонбека Базарбаева. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.

По ее данным, в мероприятии примут участие министр культуры, информации, спорта и молодежной политики КР Алтынбек Максутов, министр труда, социальной защиты и миграции Кудайберген Базарбаев, депутаты Жогорку Кенеша.

Справка: Артист балета, танцовщик народный артист СССР Чолпонбек Базарбаевич Базарбаев родился 4 февраля 1949 года в семье служащих в селе Чолпон Кочкорского района (ныне Нарынской области).

Звания, награды:

Заслуженный артист Киргизской ССР (1974)

Премия Ленинского комсомола Киргизской ССР в области литературы и искусства за исполнение ведущих партий в балетах К. Молдобасанова "Материнское поле", А. Хачатуряна "Спартак", А. Адана "Жизель" (1976).

- Народный артист Киргизской ССР (1979)

- Народный артист СССР (1982)

- Международная премия имени Чингиза Айтматова (1992)

- Международная музыкальная премия "Мин-Он" (Япония) (1995)

- Почетный гражданин городов Гринвилль и Батон-Руж (США)

- Орден "Данакер" (2002).

Чолпонбек Базарбаев погиб в результате автомобильной катастрофы 2 сентября 2002 года. Трагедия произошла в нескольких десятках метров от здания американского посольства в Бишкеке. Похоронен артист на Ала-Арчинском кладбище.


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URL: https://www.vb.kg/426877
Теги:
концерт, Бишкек, Чолпонбек Базарбаев
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