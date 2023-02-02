Бакыт Бакетаев: Согласен, что ОСАГО должно взять на себя государство

Политолог Бакетаев Бакыт поддержал мнение президента КР Садыра Жапарова, что осуществление проекта по обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО) должно взять на себя государство. Об этом редакции vb.kg заявил он сам.

"Я доверял бы больше Государственной страховой компании, чем частной. В противном случае, если заставлять народ платить ОСАГО частникам, то тогда только частные страховые компании разбогатеют. Почему государство должно работать на эти компании, тем более что никто даже не знает о них", - отметил политолог.

С другой стороны, Бакетаев убежден, что обязательное автострахование должно быть не для всех.

"На сегодняшний день я человек, который ни разу не страховался. Зачем платить нам, старикам, которые спокойно и не спеша ездят. Это вон молодые парни любят ездить на скорости. Пахнет не справедливостью. Зачем заставлять весь народ? Правительство должно подумать над этим вопросом", - отметил политолог.

Напомним семь лет назад в Кыргызстане приняли Закон "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств" (ОСАГО). Однако его реализацию неоднократно переносили. С 1 апреля этого года граждан, не застраховавших свои машины, планировалось штрафовать на 3000 сомов.

Не так давно президент Садыр Жапаров поручил перенести срок введения в Кыргызстане обязательного автострахования на неопределенный срок.

Автор: Малика Усупова