Кабмин дал разъяснение относительно вопроса земельной амнистии

Вопрос проведения земельной амнистии находится на особом контроле руководства кабинета министров Кыргызской Республики.

Отметим, что в июне 2022 года кабинет министров принял постановление по утверждению положения о порядке проведения земельной амнистии.

В настоящее время в районах республики созданы и работают соответствующие комиссии.

Кабинет министров отмечает, что в ходе проводимых в настоящее время коллегий полномочных представительств президента в областях страны вопросам по земельной амнистии уделяется особое внимание. Местным органам власти даны поручения по проведению качественных и своевременных работ по этому направлению.

В случае возникновения фактов вымогательства денежных средств будут приняты меры в соответствии с законодательством.

По фактам вымогательства денежных средств можно сообщить по номерам: (0312) 625342, 960185, 960186.