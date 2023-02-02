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Кабмин дал разъяснение относительно вопроса земельной амнистии

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Вопрос проведения земельной амнистии находится на особом контроле руководства кабинета министров Кыргызской Республики.

Отметим, что в июне 2022 года кабинет министров принял постановление по утверждению положения о порядке проведения земельной амнистии.

В настоящее время в районах республики созданы и работают соответствующие комиссии.

Кабинет министров отмечает, что в ходе проводимых в настоящее время коллегий полномочных представительств президента в областях страны вопросам по земельной амнистии уделяется особое внимание. Местным органам власти даны поручения по проведению качественных и своевременных работ по этому направлению.

В случае возникновения фактов вымогательства денежных средств будут приняты меры в соответствии с законодательством.

По фактам вымогательства денежных средств можно сообщить по номерам: (0312) 625342, 960185, 960186.


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URL: https://www.vb.kg/426883
Теги:
Кыргызстан, Кабинет министров
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