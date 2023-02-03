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В Аксыйском районе за вымогательство денег с рожениц задержана врач-акушер

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- Назгуль Абдыразакова
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За системное вымогательство денежных средств с рожениц задержана врач-акушер ЦОВП Аксыйского района Джалал-Абадской области. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, В ГКНБ с заявлением обратился гражданин Д.С.М. с просьбой о принятии мер в отношении акушера-гинеколог родильного отделения ЦОВП Аксыйского района М.А.А., 1983 года рождения, которая вымогает у него денежные средства за выписку ее жены из родильного отделения.

2 февраля 2023 года М.А.А. задержана с поличным при получении денежных средств у себя в рабочем кабинете и в настоящее время данный факт зарегистрирован в АИС ЕРП по ст.343 ч.1 (Вымогательство взятки) УК КР. Ведется следствие.

ГУ ГКНБ КР по Джалал-Абадской области просит обращаться граждан в дежурную службу ГУ при наличии информации по фактам вымогательства и другим правонарушениям по номерам (03722) 5-60-49, (03722) 5-49-61.


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URL: https://www.vb.kg/426887
Теги:
Аксыйский район, вымогательство, Джалал-Абадская область, родильный дом, деньги
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