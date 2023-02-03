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Родственники экс-депутата возвели здание, нарушив правила постройки

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- Соня Ким
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Сегодня состоялась выездная комиссия структурных подразделений мэрии Бишкека во главе с заместителем мэра Н.Орунтаевым по адресу ул.Севастпольская 6, где ведется строительство объекта ОсОО "Баасыз строй". Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По данному адресу идет строительство 9-этажного жилого дома с торгово-офисными помещениями и подземным автопаркингом на собственной территории. Однако при проверке Государственным управлением по архитектурно-строительному контролю (ГУАСК) города Бишкек было выявлено нарушение со стороны заказчика в части отклонения от проекта.

Также ими по ул.Фурманова 5 ведется строительство многоэтажного жилого дома без соответствующих разрешительных документов.

В итоге ГУАСК города Бишкек в Ленинский районный суд были поданы исковые заявления о восстановлении положения, существовавшего до нарушения права и о сносе самовольно возведенной постройки, на сегодняшний день по данному вопросу идут судебные разбирательства.

В рамках рейда уполномоченными подразделениями мэрии Бишкека составлены соответствующие протокола о правонарушениях согласно Кодексу КР о правонарушениях, так:

- составлен протокол по статье 114 (Нарушение правил благоустройства территории) Кодекса КР о правонарушениях в отношении ОсОО "Баасыз строй" по адресу улица Севастопольская/Славянская.

С нарушением согласны

- составлен протокол по части 2 статьи 177 (Повреждение дорожного сооружения) Кодекса КР о правонарушениях в отношении ОсОО "Кыргыз Интер строй" Фурманова / Славянская согласны вынесено постановление

- составлен протокол по статье 114 Кодекса КР о правонарушениях в отношении Мамедов Г.А по адресу улица Севастопольская / Славянская с нарушением не согласны

Со стороны ПЭУ "Бишкекводоканал" 2 объекта отключены от сети водоснабжения.

"Отметим, что данный незаконный объект принадлежит родственникам бывшего депутата А. Арапбаева, которые в нарушении всех правил застройки возвели здание и в личной заинтересованности продают третьим лицам. На сегодняшний день из за действий строительной компании страдают обычные горожане близлежащих домов и жители незаконно возведённого многоэтажного дома"- говорится в сообщении мэрии.


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URL: https://www.vb.kg/426888
Теги:
благоустройство, строительство, Бишкек, жилье, мэрия
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