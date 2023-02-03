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Силы ОДКБ не будут задействованы в спецоперации в Украине

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- Нина Ничипорова
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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не обращалась к странам Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) за помощью в проведении военной операции в Украине.

"Мы ни к кому с такой просьбой не обращались. Мы исходим из того, что все необходимое для того, чтобы решить задачи специальной военной операции, закончить эту войну, которую Запад начал через украинский режим еще после госпереворота, у нас есть", - сказал Сергей Лавров в интервью "Россия 24" и "РИА Новости".

По его словам, Россия вряд ли будет и в будущем обращаться к ОДКБ за помощью в спецоперации в Украине, потому что не видит необходимости с точки зрения оснащенности российских Вооруженных сил.

"Я думаю, что это не обязательно в будущем состоится, потому что мы не видим необходимости с точки зрения оснащенности наших Вооруженных сил и того, как они работают на пространстве специальной военной операции", - добавил он.

Отметим, что В ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан.


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URL: https://www.vb.kg/426889
Теги:
ОДКБ, переворот, Россия, Украина, конфликт, Вооруженные силы, спецоперация, война
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