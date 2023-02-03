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На Иссык-Куле во время профилактических работ задержаны 3 преступников

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- Назгуль Абдыразакова
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По инициативе ОВД Иссык-Кульского района прошли профилактические мероприятия среди ранее судимых, направленная на предупреждение и предотвращение совершения повторных преступлений со стороны данного контингента лиц. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

По ее данным, в ходе профилактических мероприятий были проверены ранее судимые лица, состоящие на учете районной милиции. Сотрудники милиции ознакомились их жизнью и бытом, а также данными гражданами были проведены профилактические и разъяснительные беседа.

В результате 4-х дневного профилактических мероприятий сотрудниками ОВД Иссык-Кульского района были раскрыты 15 ранее совершенных преступлений, выявлено 4 преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков, а также разысканы и задержаны 3 преступников, скрывавшихся от суда и следствия.


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URL: https://www.vb.kg/426893
Теги:
задержание, Иссык-Кульская область, преступление, профилактика
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